〈中部〉《台中》百年不忘本 南屯江氏宗親538人祭祖

2019-04-08

〔記者張菁雅／台中報導〕南屯區江氏宗親依循古例，每年在古清明（農曆三月三日）掃墓祭祖，百年來未曾中斷，七日是古清明，正逢週日，廿六世到卅世五代子孫，逾五百卅八人一起掃墓祭祖，傳承慎終追遠的精神。

江氏十九世祖江在蛟是福建省汀州府永定縣人，清朝乾隆年間渡台，入墾今台中大雅區。廿一世祖江盛颺感念祖先，提議設立祭祀公業江東峯、江在蛟、江濟川，江氏家族每逢古清明，即扶老攜幼掃墓祭祖，百年來未曾中斷。

祭祀公業法人台中市江東峯代表管理人江慶洲表示，目前江氏在大肚山上的兩座古墓，分別祭祀江盛颺及其子江仰寬，前者有一百八十四年歷史，後者一百五十二年。

昨天逢古清明，又是清明連假的週日，超過五百卅八位江家子孫齊聚掃墓。由於家族開枝散葉，子孫遍布全國，許多家族成員趁返鄉掃墓聯絡感情，凝聚家族的向心力。

江慶洲表示，祭祀公業法人台中市江東峯歷經十年，終於在今年一月獲主管機關核准法人化；其他祭祀公業紛爭繁多，而該法人力圖革新、發揚祖德，最重要的是，宗親子孫百年來維持共同掃墓祭祖的傳統儀式，是當今社會愈來愈少見的。另外，該法人現有超過八十五位女性派下現員，公業順應時代秉持男女均權，共同永續公業。

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