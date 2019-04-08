〈中部〉《台中》媽祖起駕遇連假 信眾、遊客湧大甲

2019-04-08

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖七日南下遶境進香，今年起駕之日適逢清明連假最後一天，除了信眾之外，吸引眾多遊客前來湊熱鬧。鎮瀾宮從早到晚擠滿人潮，大甲街頭也熱鬧一整天，連霹靂布袋戲迷也帶來四尊大戲偶參拜，成為目光焦點。

昨日從早到晚，各地宮廟陸續抵達鎮瀾宮廟埕參拜，文武陣頭爭相獻藝，來自澎湖水仙宮的陣頭在廣場表演噴火、乾冰，博得廣場圍觀民眾熱烈掌聲。準備參加遶境的信眾手持令旗湧入廟內過香爐，下午媽祖上轎後，信眾爭相跪拜鑾轎，飲用 廟方提供的平安茶。

政壇藍綠白要角齊聚 蔡英文主持上轎

由於明年將選舉總統，今年媽祖起駕日政治明星齊聚，前立法院長王金平打頭陣，請媽祖出神龕。隨後，國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜來參香，總統蔡英文主持上轎儀式，傍晚朱立倫、賴清德、柯文哲陸續抵達參拜，夜間十點由台中市長盧秀燕、立法院長蘇嘉全參加起駕大典，宛如總統前哨戰，信眾頻頻向有意參選總統的政治明星們高喊「總統好」。

盧秀燕表示，感謝大甲媽祖遶境活動在環保、低碳及交通各方面配合市府政策，持續減少鞭炮燃放、紙錢燃燒、使用環保餐具及減少垃圾，讓宗教信仰與生活環境永續結合。

晚間10點 盧秀燕、蘇嘉全扶轎起駕

晚間十時鐘鼓哨角齊鳴，台中市長盧秀燕、立法院長蘇嘉全、前台北縣長周錫瑋、立委顏寬恒和鎮瀾宮董事長顏清標扶鑾轎，在三聲震天起馬炮後，緩緩步出廟埕，信徒爭相觸摸祈求庇佑，展開九天八夜遶境，預計行經台中、彰化、雲林、嘉義四縣市。

大甲媽八日駐駕彰化南瑤宮，九日西螺福興宮，十日新港奉天宮，十一日舉行祝壽大典，十二日西螺福興宮，十三日北斗奠安宮，十四日彰化天后宮，十五日清水朝興宮，十六日回駕大甲鎮瀾宮。

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