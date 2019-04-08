〈中部〉彰南一期稻將抽穗 稻農憂染穗稻熱

2019-04-08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕南彰化地區一期稻作即將進入抽穗期，但這個產期天氣陰晴不定，稻田感染葉稻熱病頻傳，若未加強防治，恐出現穗稻熱病，嚴重影響今年一期稻作產量。

台中區農改場指出，彰化、南投、台中等縣市水稻陸續進入抽穗期，接下來又進入梅雨季，間歇性降雨助長稻熱病發生、蔓延。目前南彰化以溪州鄉「葉稻熱病」最嚴重，農會估計近半稻田罹病，受感染程度各有不同，最近農會密集展開稻熱病防治講習。

噴藥即可防治 溪州農會：不致惡化

溪州農會表示，如果稻葉出現「火燒尾」就要提高警覺，通常噴藥就能防治，不至於從「葉」稻熱病惡化為「穗」稻熱病，現在最怕的是，噴藥期又一直下雨，才噴灑農藥，又被洗掉，藥效無法附著，災情可能惡化。

農改場副研究員廖君達表示，今年三月多雨、多溼，白天氣溫可達廿五度，晚間出現十五度低溫，日夜溫差大，加上多溼、多雨，很快就出現葉稻熱病。

對於穗稻熱病防治，農改場建議農民可選用下列任一種藥劑進行防治，包括三賽唑可濕性粉劑、亞賜圃乳劑、 嘉賜三賽唑可濕性粉劑、加普胺水懸劑、 護粒松乳劑等；施行有機栽培的農友，可施用微生物製劑及亞磷酸等非農藥資材，以減輕發病。

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