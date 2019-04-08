〈中部〉除荔枝椿象卵 彰縣每片獎勵金多1元

2019-04-08

〔記者張聰秋／彰化報導〕荔枝椿象危害荔枝、龍眼果園，果農聞蟲害色變，值荔枝椿象產卵高峰期，彰縣府今年向農委會爭取，獲同意補助農友化學防治資材由每公頃五百元提高為二千元，收購卵片金額也由每片獎勵兩元提高到三元。

提高獎勵金後，各鄉鎮市公所回收情況熱絡，芬園鄉洪姓民眾說，有鄉民一天摘了八百片，每片三元，結算後可獲二千四百元獎勵金，比做工地粗工還好賺。也有果農單次摘除五、六百片，換取一千多元獎勵金，不無小補。

縣府農業處長陳炳森說，荔枝椿象每次可產下十四顆卵，只要摘除一片葉子就能減少十四隻荔枝椿象孵化，為了鼓勵民眾幫忙除害蟲，彰化縣補助收購卵片金額由每片獎勵兩元提高為三元，收購期間至四月底。

只要是彰化縣民，在每周一、周四上午九點至下午四點，把採集回收的卵片送往鄉鎮市公所繳交登記，農業處會在四月底截止日後，五月開始結算個人收購總量，並核發獎勵金。

農業處農務暨植物保護科長蘇啟懷指出，農委會本周准予彰化縣辦理提高獎勵金，農業處會溯及既往，只要在收購期繳交都會以每片三元計價，獎勵金提高後，公所反映民眾繳交踴躍，回收總量統一在四月底截止後結算。

由於荔枝椿象受外界干擾時，背部臭腺會噴出刺激性分泌物，傷害人體皮膚。農業處提醒，摘除荔枝椿象卵葉時請做好防護，一旦不小心沾染荔枝椿象分泌物，應儘速就醫，以免傷口感染。

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