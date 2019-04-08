〈中部〉台21線133K整治邊坡防崩坍》新中橫迴頭彎 今起交管整點放行

2019-04-08

〔記者劉濱銓／南投報導〕台廿一線新中橫公路一三三公里迴頭彎路段，去年因大量土石崩落，公路總局信義工務段曾實施交管整治邊坡，惟仍有部分落石待清除，日前春雨來臨曾發生石塊零星掉落，為此，工務段將自八日起至七月廿五日，再度進行邊坡保護工程，並實施整點放行交管，預計年底前還將進場施作明隧道，盼透過整治及明隧道工法，維持該路段邊坡穩定，確保交通安全與順暢。

信義工務段表示，先前該路段土石清理約完成八成，剩餘土石將自今日起進行清除，工期預計到七月廿五日止，每日上午八時至十二時，下午一時至五時，每整點放行十分鐘（假日不實施）。

目前邊坡尚屬穩定，不會有崩坍危險，屆時機具進場修整邊坡，道路兩端將派員交管，將先清理土石，避免剩餘石塊又遇雨掉落，之後再做邊坡噴漿，若工程順利，視情況提前解除交管。

實施至7/25 年底發包施作明隧道

待邊坡保護完成後，將進行該路段明隧道工程，由於該路段邊坡地質不穩，邊坡保護只能維持短、中期道路穩定，長期而言還需搭配明隧道，目前工程設計已進入尾聲，最快年底發包施作。

工務段也解釋，迴頭彎路段為一處髮夾彎，崩落區域分入彎前的下邊坡，以及出彎後的上邊坡，屆時明隧道也會分別施作上、下邊坡兩段，盼以整體施工方式，維持該路段邊坡與道路穩定，工期約一年十個月。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/