〈中部〉大甲媽今抵彰市 警力倍增防衝突

2019-04-08

〔記者湯世名／彰化報導〕鎮瀾宮大甲媽祖遶境進香昨晚起駕，預計今天下午進入彰化市區，有鑑於往年彰化市區在南下遶境、北返回鑾時，都會爆發陣頭肢體衝突，加上今年政府強力防範聚眾鬥毆，彰化警方嚴陣以待，全縣總部署警力多達二五三○人，較去年增加一倍，其中彰化市民生地下道就部署三二五名警力，也比去年增加三分之一，均創歷年新高。警方強調，嚴正執法，全力防範暴力衝突，違者一律嚴辦。

民生地下道部署325名警力 歷年新高

大甲媽南下遶境進香昨晚起駕，預計八日中午過後，經大肚橋進入彰化市。依往年經驗，可能於九日凌晨左右進入民生地下道，稍後駐駕南瑤宮；北返回鑾時，預計十四日進入彰化市區，並於當晚駐駕永樂街天后宮，十五日清晨離開彰化縣境，進入台中市區。

近來部分縣市頻傳聚眾鬥毆，加上行政院長蘇貞昌說重話全力拚治安，每年大甲媽遶境行經彰化市區必傳陣頭暴力事件，更讓新任彰化警察局長方仰寧如臨大敵，要求務必全力嚴防聚眾鬥毆。

依彰化警方規劃，此次大甲媽南下遶境彰化縣境，部署警力多達一二四八人，北返回鑾時更多達一二八二人，總部屬人次多達二五三○人，較去年一千二百多人增加一倍，創歷年新高；協助的民力也有近八百人。部署重點區域，大甲媽南下遶境時，在彰化市民生地下道（三民、民生路口），中正路、永安街口，以及彰化火車站前站周邊道路；北返回鑾則針對大埔路、英士路口，民族路、華山路口，永樂街、孔門路及中山路一、二段部署警力，全力防範聚眾鬥毆事件發生。

縣警局刑警大隊副大隊長林世明說，依往年經驗，彰化市民生地下道周邊最易發生搶轎、打架事件，今年部署三二五名警力，比去年增加三分之一，是歷年新高，警方已在遶境活動展開前，召集彰化市四十家宮廟進行約制，宣誓將嚴正執法，全力嚴防打架滋事。

去年爆竹煙火減近9成 今年仍緊盯

另外，施放煙火部分，消防局災害預防科長蔡佳洲指出，去年大甲媽祖遶經彰化縣，信眾燃放的爆竹煙火整體大減近九成，今年事前已拜會沿線宮廟宣導、約制，並強調今年仍將派出取締人員緊盯煙火施放，晚間十點至隔天早上六點嚴禁燃放鞭炮，一旦違反規定，將依法開罰三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

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