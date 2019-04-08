〈中部〉大甲媽、白沙屯媽祖雲林遶境 「警」張

2019-04-08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕媽祖來囉！史上第一次大甲媽祖與白沙屯媽祖遶境將在本週陸續進入雲林縣境內，雲林警方繃緊神經防範滋事，並製做媽祖遶境期間交通指南圖，呼籲用路人及信徒配合。

兩大媽祖神轎可能在雲林相會，令全國信眾引頸期待，不過白沙屯媽祖進香路線未定，雲林警方嚴陣以待。

警方表示，大甲媽祖鑾轎預定四月九日（星期二）下午五點由舊西螺大橋進入雲林縣轄、十日（星期三）中午十二點由元長鄉崙仔橋南下離開雲林縣轄，返程十二日（星期五）凌晨一點由元長鄉崙仔橋進入雲林縣轄、十三日（星期六）凌晨二點由舊西螺大橋離轄北上，期間九日、十二日夜間駐駕西螺福興宮，舊西螺大橋及西螺鎮市區道路將進行交通管制，過境用路人建議改走台一線溪州大橋或避走西螺市區道路。

白沙屯媽祖鑾轎預定四月十一日（星期四）上午十點至十一點抵達北港分局北辰派出所、中午十二點進北港朝天宮；隔天十二日上午五點進火儀式後起駕北上，北港分局將在北辰派出所前及北港朝天宮周邊道路進行間歇性交管。

特別的是，為迎接白沙屯媽祖北港進香，信徒林祐弘昨天全家總動員趕製三千個木紋麵包，提供香燈腳止飢補充體力，讓香燈腳都能吃到熱騰騰小饅頭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/