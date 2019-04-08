〈中部〉嘉市鞦韆節擴辦 軟硬體要加把勁

2019-04-08

記者王善嬿／特稿

嘉義市鞦韆節二○○八年起由市府補助光路里武當山玄天上帝廟推展，行銷城市、促進觀光，從每逢農曆閏年舉行，改為每年辦理，希望「北天燈、南蜂炮、中鞦韆」，但鞦韆節只見上香祈福信眾、排隊領取美食的人龍擠滿廟埕，找不到地方遮蔭、觀賞比賽，選手上場比賽前，司儀還須高聲提醒勿擋到鞦韆架影響比賽，整天賽程顯得混亂，市府有意擴大為兩天活動，軟、硬體設備如何提升？要加把勁。

嘉義市鞦韆節號稱全國獨「嘉」，但從交通來看，廟埕周圍除嘉義市運三棒壘球場有停車場，其他機、汽車無處停放，導致世賢路綠地及新民路路邊停車亂象，且外縣市民眾如想參加比賽或觀光，網路查詢交通資訊不易，也未規劃接駁車輛，諸多不便。

論場地，選手休息區、觀賽區狹窄不足，展示高空盪鞦韆文史資料的靜態展覽，設在舞台後方辦公空間，但指示牌、動線不明，難以引人入勝、了解。

嘉義市鞦韆節要擦亮招牌、吸引人潮，並非喊喊口號就能達成，尤其近兩年參賽者平均五、六十人，要吸引國外或外縣市參賽者青睞，需仰賴市府與社區的整合及創意，一起提升軟、硬體，遊客就會一來再來。

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