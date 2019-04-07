〈南部〉水中鐵道 台南也有神隱少女場景

2019-04-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安平「一六六一台灣船園區」開放已滿月，園區內專屬台南私房景點，宛如日本宮崎駿動畫「神隱少女」的奇幻場景，退潮時更加相像，適逢連假，不少遊客參觀漁光島藝術節順道一訪，成為新興打卡熱點。

台灣船園區自二月二十八日開放參觀以來，文化局統計至三月三十一日，參觀人數計三萬九四四四人次，其中市民兩萬三八○○人次（市民免費），門票收入三十五萬八九四○元，販賣部收入五十六萬五七七三元。

位在安平林默娘公園旁的台灣船園區，原本是國內首艘自建大型仿古船「台灣成功號」的建造基地，可惜這艘大船於二○一一年十二月，在高雄夜航訓練時發生「斷桅事件」，遠航計畫壯志未酬，被拖回安平修復。

幾經波折，「海上航行不成，改為陸上舟」，南市文化局以「戶外博物館」方式規劃，遊客可登船參觀船體結構外，台灣船也化身為環境公共藝術，引領民眾認識台南的海洋文史，並保存即將失傳的船舶修復工藝。

台灣船園區成打卡熱點

最特別的是，台灣船園區鄰近安平港，站在台灣船船身前的角度，可見鐵軌從岸上延伸沒入水中，遠端隱沒水中的鐵軌，似浮似現，宛如「神隱少女」奇幻場景，吸引大批遊客拍照打卡分享。不過，文化局也提醒民眾，拍照時要注意安全。

園區平日開放時間為上午十時至晚間六時，假日則延長至晚間八時三十分。

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