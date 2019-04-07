〈南部〉綿延兩公里 台南「下營香」萬人遶境

2019-04-07

今天規模更大 賴清德將出席

〔記者楊金城／下營報導〕三年一科遶境，「下營香、扛大轎」首日祈安遶境大典昨天登場，包括神轎、陣頭參與遶境估算超過萬人，隊伍長近兩公里，因落實廟會優質化，遶境過程井然有序、乾淨，不過傍晚發生小衝突，所幸警方出動快打部隊迅速壓制。「下營香」今第二天遶境規模更大，前行政院長賴清德將出席。

下營玄天上帝廟主辦下營香科延續超過百年，參與的有下營六大姓氏角頭廟及友宮廟遶境出巡，神轎、陣頭、藝閣遶境隊伍編號到兩百七十三號，昨上午七點在起馬炮後，由上帝廟主委洪和全、下營區長姜家彬騎王馬帶領從上帝廟出發。

「下營香」遶境隊伍長近兩公里，估計超過一萬人參加，十分熱鬧。下營玄天上帝廟的大玄天上帝、二上帝、三上帝、四上帝、五上帝和各友宮廟約有七十多頂神轎，昨出發後遶經下營部分市區、大屯、大埤里，許多商家住戶設香案參拜，不少民眾排隊向上帝爺公躦轎腳求保佑。

回歸傳統 復古藝陣出籠

今年「下營香」不僱用鋼管車，回歸傳統遶境廟會，參與的有開路鼓、王馬、北管、傳統陣頭、藝閣，像是姜林姓龍泰堂的龍陣、八仙陣、獅陣，陳姓七鶴藝陣、曾姓三省堂跳鼓花陣、高蹺陣，洪姓義興堂觀世音收紅孩兒、高蹺陣，沈姓武德宮八仙閣、白蛇傳，什姓八仙龍鳳閣、府城玄意堂獅陣、大屯保安宮鬥牛陣、營前角福昇堂八家將、什姓後安宮官將首、下營茅港尾天后宮前鋒哨角等；「觀世音收紅孩兒」更是暌違四十年後復陣，重現下營香，陣頭遶境吸睛，吸引民眾圍觀。

擋道引衝突 警迅速壓制

昨日首日遶境十分熱鬧，警方事前和下營玄天上帝廟溝通配合管制垃圾與交通，並要求參與遶陣的宮廟、陣頭自我約束，嚴禁鬥毆，沒想到昨天遶境在下午近五點發生鬥毆事件，來看熱鬧的沈姓男子等十人，因騎機車被神轎擋道，和轎班發生衝突，踢到鐵板，沈男被轎班打傷，友人又糾眾廿人要來討公道，所幸被麻豆警分局出動快打部隊壓制，分局調查涉嫌打傷沈男的是來自彰化的轎班成員黃姓男子等四人，依傷害罪嫌偵查，沈男等廿人全被帶回分局偵訊，訊後依社維法移送。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/