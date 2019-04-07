〈南部〉澎湖內垵國小一世紀 101歲校友祝賀

2019-04-07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕少子化的今日，仍有學校屹立百年不搖！西嶼內垵國小昨舉行創校一百年校慶，邀請最資深的校友百歲人瑞陳晚教返校，與千餘名歷屆校友共同為母校慶生，立委楊曜、正副縣長賴峰偉、許智富、議員李添進、鄉長許月里等人都到場。

全盛期逾3百學生 現僅剩33人

因跨海大橋連接澎湖本島的西嶼鄉，昔稱漁翁島，以漁業為經濟命脈，最早的小學為池東國小（一百一十七年），隨後向南設立內垵國小（一百年）、向北則是竹灣國小（九十九年），隨後又有合橫國小（五十二年）、大池國小（四十九年）、外垵國小。

而小門、赤馬國小則已廢校；內垵國小肇建於日治大正八年（一九一九年），全盛期有三百多位學生，現剩下卅三位學生，畢業生三千多人。

千餘名歷屆校友為母校慶生

昨日校慶典禮，校方廣邀各屆校友回娘家，其中最為年長的是百歲人瑞陳晚教（一百零一歲、內垵村長陳正賢之父），坐著輪椅出席母校百週年慶，另外還有光復後首屆畢業校友薛必移，為澎湖民進黨精神領袖，各屆校友不乏傑出人才，紛紛組隊返校見證母校走過一世紀風華。

表演活動由內垵國小大鼓隊展開序幕，還有社區媽媽土風舞、西嶼鄉托兒所及外垵國小舞龍隊演出精彩節目，賴峰偉頒發學校特別貢獻獎，並為內垵國小校歌紀念碑揭牌。

校慶也展示歷屆校友大合照、古文物暨老照片懷舊展、校舍巡禮、童玩體驗、趣味競賽、卡拉ＯＫ聯誼等活動，晚間席開一百五十桌敘舊，校慶活動也在熱鬧歡笑聲中落幕。

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