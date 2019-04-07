〈南部〉張琍敏扯3千億弊案 陳菊追訴

2019-04-07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕資深藝人張琍敏於臉書指「高雄有三千億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」等語，陳菊辦公室已正式委任律師進行追訴。對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也列出七點反駁張琍敏，強調她身為高雄城市代言人，應該對高雄深入了解再來評判，也不該未經查證，公開詆毀前任市長。

打馬悍將粉絲團：勿造謠抹黑

六十八歲的資深女星張琍敏不諱言自己是韓粉，她二月初應邀代言高雄市「崗山之眼」拍攝影片，但挨批像伴唱帶，「沒有最廢只有更廢」。

張琍敏近日在臉書上表示：「因為高雄有三千億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起攻之。」張琍敏認為這些是民進黨的死穴，韓國瑜不選總統就是要牢牢抓住弱點重重的高雄，就如孫子兵法的「圍魏救趙」之計，看好未來「民進黨逐步被消滅在地球上」。

對此，總統府陳菊秘書長辦公室表示，張女不實言論已經涉及傷害陳菊名譽，並誤導社會輿論，為端正視聽，追究不法，已正式委任律師進行追訴。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也列出七點，反駁張琍敏說法，包括：指控高雄三千億弊案，證據在哪裡？高雄並無負債三千億，實為二三七九億元、其中一三八○億是歷任市長所累積，包括吳敦義、蘇南成等國民黨前任市長，陳菊還債一二○八億，還債比借的多。「打馬悍將粉絲團」強調，請勿以造謠抹黑的言論，抹殺為這座城市努力過的人，呼籲張琍敏應該儘速更正臉書文字及道歉聲明。

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