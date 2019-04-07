〈南部〉《觀察筆記》百日維新

2019-04-07

高雄市長韓國瑜有沒有辜負九十萬市民的期望呢？

施政滿百日了，他說的四個ｅ：國際大機場、完整捷運線、自由經濟貿易區、專屬的石化專區，他說沒有一點做得到，法令、預算權非他可以掌握。

那怎麼辦呢？他宣稱讓高雄脫胎換骨的。

九十萬投他的市民要失望了？南台灣的工商腹地活動不足以支持高雄國際機場？完整捷運線要配合圓形的輕軌才可以達標嗎？高雄港還不是自由經濟貿易港？林園、仁武的石化工業區要統合專一嗎？

不知高雄時選上市長，為何會贏？他說因為希望，希望他改變，希望他讓城市轉大人；他聽到，看到也知道，可是還要做到，這是包括他在內的所有從政者最艱難躍過的龍門。

知道到做到的距離，是知易行難，政見等於選票的實踐。

對眼下的韓國瑜來說，他帶給九十萬市民的希望露出曙光，因為他有延展性，選總統的機會越強了，時勢跟局勢相加相乘。

歷史長河總是東流的，百日是為維新而生的，韓國瑜要耳目一新！

（資深記者黃明裕）

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