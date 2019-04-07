〈南部〉鹿野花旗木盛開 賞花野餐粉浪漫

2019-04-07

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣鹿野花旗木盛開了！台九線四維段旁一處草地上，三十多株花旗木枝頭上粉紅、桃紅色花朵同時綻放美姿，這幾天吸引大批遊客走進入林賞花、拍照，甚至就地野餐；今年全新啟用的鹿野鄉公所前廣場花旗木也首度綻放美姿迎賓。

鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，為在酒店前草坪區打造粉紅色的樹林，多年前引進有泰國櫻花、桃花陣雨樹之稱的花旗木，成為縣內第一片花旗木樹林。

潘貴蘭說，花旗木多在清明節前後開花，往年受颱風、天候影響，花期總是延後，今年竟然如期報到，從三月中旬就已陸續開花，清明節連續假期盛開，彷彿要以最美姿態迎接到台東旅遊的民眾。

不少民眾趁著連續假期到花旗木樹林下野餐、放風箏，飯店業者也貼心準備紅豆餅，法國小麵包、壽司等，讓臨時決定停下來野餐的遊客就地採買野餐。

無獨有偶，才剛落成啟用的鹿野鄉公所前廣場同樣花旗木花綻放，鹿野鄉公所表示，鹿鳴酒店營造樹花景觀後，鄉公所近年積極植樹，這批花旗木在新鄉公所動土後植下，完工啟用後剛好開花，這兩年陸續在公所周邊、和平自行車道種下五百多株花旗木，未來花況將可預期。潘貴蘭表示，今年氣候宜人，花況特別茂盛，預計這兩週是最佳賞花期。

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