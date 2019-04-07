〈南部〉卑南族利嘉部落 自主宣告傳統領域

2019-04-07

〔記者張存薇／台東報導〕拒絕未與部落協商的任何開發！台東縣卑南族利嘉部落族人昨天齊聚，宣示自主公告傳統領域，部落會議主席朱明哲說，利嘉部落堅持對傳統領域的主權，也拒絕相關單位未與部落協商的任何開發，但他也強調，利嘉部落劃設傳統領域與其他部落重疊，希望學習祖先包容的精神，所有族群都能和平共處、共創雙贏。

拒絕未與部落協商的任何開發

在頭目蔣喜雄、祭司朱來福、耆老潘村雲等帶領下，族人們手持禮刀、一起高呼口號「捍衛傳統領域！」宣示對傳統領域的主權堅持。

朱明哲說，利嘉部落召開部落會議後，決定依「原住民族土地或部落範圍體劃設辦法」設劃設小組，經過兩年多翻山越嶺踏查，並到所有重要地標記錄經緯度，再請耆老們口述傳說與歷史，確定傳統領域為兩萬三千三百五十六公頃。

利嘉部落傳統領域最東邊到卑南溪出海口南岸、最西邊到大小鬼湖東面山下的祭祀石、最南邊到知本溪出海口北岸、最北邊則到鹿野溪河谷。

族人們自主公告傳統領域後，隨即前往太麻里鄉三和海濱公園的「陸發岸」原民發祥地，祭告祖靈已自主公告傳統領域，也希望祖先持續庇佑子孫。

而台東縣除利嘉部落外，包括阿美族都蘭部落、真柄部落、馬蘭部落及卑南族卡大地布部落、魯凱族達魯瑪克部落、排灣族卡拉魯然部落都已在近兩、三年陸續自主宣告傳統領域範圍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/