〈南部〉林邊推環保葬 無主骨骸回歸大地

2019-04-07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕林邊鄉有近一千三百門無主骨骸，集中放置在納骨塔地下樓層近三十年不見天日，林邊鄉公所決定採取「環保葬」方式陸續清空，鄉長陳俊吉說，今年清明節先清理五百門，公所舉行法會以示慎重。

清明節清理5百門 採樹葬入土為安

林邊鄉推動環保葬多年，採無牌位亦無墳頭的安葬模式，民眾的接受度仍不高，鄉公所決定從今年清明節起，以環保葬方式先處理無主骨骸。

林邊鄉公所一九九一年將鄉內公墓遷葬時，陸續發現近一千三百門無主遺骸，撿骨後集中安置在納骨塔地下室，八八風災卻慘遭水淹，不見天日的地下室空間，氣氛較陰森，在公告無人認領多年後，去年決定編列預算分三年全以樹葬方式處理，讓先人回歸大地，並提升環保葬使用數量。

鄉長：對先人、後人都是好事

「對先人、後人來說都是好事！」陳俊吉說，樹葬區的草皮茂盛，環境清幽，去年聘請撿骨師重新整理無主先人骨骸，並送至枋寮鄉火葬場研磨成骨灰，接著把裝有骨灰的可分解環保葬專用袋置入樹葬區。

林邊鄉公所將持續推廣環保葬法，不分本、外鄉，樹、花葬費用僅需八千元，其中樹葬有「入土為安」傳統，花葬則是灑在花圃中滋養大地。

東港、恆春無主骨骸 立委促統一安置

鄰近的東港鎮的無主骨骸數量不多，鎮立納骨塔空間也足夠，恆春鎮的核三廠內也有不少無主骨骸分散於各納骨塔，立委莊瑞雄希望能統一安置，將協助促成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/