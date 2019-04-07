〈台北都會〉業者團結 北市西門町、大稻埕西區商圈起死回生

2019-04-07

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨稱，東區沒落是因西門町和大稻埕生意好轉，暗指政府西區政策有成；但記者調查發現，兩商圈起死回生，主要是在地業者團結，共同努力打拚。西門町靠房東聯手調降房租，並將店面隔成小間，以小坪數小降租，吸引年輕人進駐，主打貨品多樣；大稻埕則是走文創，結合傳統老產業，打造「新舊融合」的在地特色。

西門店面隔小間 年輕人負擔得起

東區約在十二年前興起，人潮從西區移至東區，西門町、大稻埕因此沒落，面臨嚴重退租潮。

西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，當時西門町人潮衰退，店面租金貴，正是東區現在面臨的狀況；但當時房東正視問題，願聯合降低租金，將店面隔成小間，讓年輕人負擔得起，因此吸引不少年輕人進駐。

劉家鑫解釋，將店面隔成小間，除降低租金外，因店面小、業者不會進貨太多，店內也常換新商品，給消費者煥然一新的感覺，就算每個月都來逛也覺得新鮮，所以不少年輕人常來西門町「淘寶」。

與國外網紅合作 寫文章推薦

劉家鑫表示，早在十年前，西門町不少在地店家就與國外網紅合作，請他們寫文章推薦西門町的店，做置入性行銷，吸引國外觀光客，逐漸在國外打出知名度。

大稻埕發展文創 店家凝聚力高

擁有百年歷史的大稻埕也曾面臨人潮衰退的問題，迪化街商圈發展協會理事長徐慶琪指出，大稻埕店家凝聚力高，不少店家願投入時間討論商圈發展，近幾年大稻埕積極發展文創，並結合傳統老產業，打造「新舊融合」的在地特色，不僅年輕人願意來逛，中老年的消費者也很喜歡到大稻埕走走。

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