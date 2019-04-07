〈台北都會〉否認東區沒落 柯文哲：是經濟沒成長

2019-04-07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市東區閒置店面愈來愈多，東區沒落引發議論，北市府規劃推出空屋稅，刺激東區商圈。台北市長柯文哲昨表示，空屋稅還在討論階段，但不苟同東區沒落的說法，臉書考察東區報告將東區問題歸咎於媒體刻意炒作；柯也坦言，台北市總金流量十二．五兆，過去四年都沒有增加，北市經濟沒有再進一步發展，只能挖東牆補西牆。

東區問題 柯歸咎媒體刻意炒作

柯文哲昨早到文山區貓空德興茶園擔任一日醫師，並接受媒體訪問。被問到市府計畫推動空屋稅，柯說，這個政策還早，還在討論而已，但他有特別交代，單一且自住房屋稅降稅要先做，因為政治上要先給後拿，不可以先拿後給。

柯認為，房屋是拿來住的，如果民眾只有一戶且是拿來住，應視為生活必需品，所以他主張稅率要從一．二％降到○．六％，先降一半，至於其他的再討論該怎麼處理。

總金流量12.5兆 4年沒增加

外界指空屋稅恐造成東區房屋的低使用率，東區變成娃娃機一條街，會沒落；對此柯文哲不表認同，他說，老實講這也不叫東區沒落，過去四年，台北市總金流量是十二．五兆元，但這四年都沒有增加。

柯︰沒成長只能挖東牆補西牆

柯說，台北市經濟沒有再進一步的發展，但這幾年當中，西區不管是西門町到大稻埕這一帶整個生意好轉，如果總金流不變但西區上升，那一定是東區掉下去，信義區也是上升的。他強調，真正解決問題的方法是台灣經濟要成長，如果都沒有成長，就只能挖東牆補西牆，一個地方變好、一個地方變差。

柯︰東區掉 西門町到大稻埕生意好

不過，柯文哲昨下午在臉書PO文，透露他在清明連假走訪東區，並貼出東區考察報告，提出四項振興方案。柯在文中一開始，先是把東區問題歸咎於媒體刻意炒作，只要一家店結束營業，都會躍上媒體版面，但其實單一事件不會改變全局，東區問題背後有相當多的因素，大致分為金流與店租兩個層面。

將協助組織商圈發展協會

柯文哲認為，高房租與高店租是台北新創產業重要障礙，新創事業一有成績，往往就被房租吃光；然而，目前台灣超過三個月沒人使用的房屋，超過八十萬戶，顯然空屋的持有成本太低，如何改進，需要中央的立法支持。

柯指出，他發現東區沒有正式的商圈發展協會，沒整合行銷，所以會協助組織一個完整的單位，整合地方意見，這也是振興東區的第一要務，並加速進行鄰里交通改善計畫，讓行人安心逛街；頂好廣場缺乏特色，要求捷運公司規劃城市舞台，搭配大型封街活動及常態的二手市集，提升民眾在這裡停留的意願。

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