〈台北都會〉《淡水竹圍地區都計通過》百戶住宅區變更河川區 喊卡

2019-04-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府城鄉發展局辦理「淡水（竹圍地區）都市計畫」第三次通盤檢討，原本民生路一一七巷有○．五七公頃住宅區擬變更為河川區，近百戶民宅受影響而引發抗爭，經市府水利局檢核後，發現河川區範圍有誤，此次通盤檢討仍維持現況，全案四月二日已由內政部都市計畫委員會審議通過，今年中發布實施。

原本經濟部公告的樹梅坑溪用地範圍線，把民生路一一七巷部分私地劃為河川區，引發居民抗議，市府水利局發現河川區範圍有誤差，仍維持現有分區，未來確定樹梅坑溪修正的用地範圍後，再依水利法辦理都市計畫變更。

城鄉發展局長黃一平指出，竹圍地區具有往來台北、淡水的地利之便，具備交通廊道、生態環境與水岸景觀等優勢，因應地區發展需求，必須檢討自然環境條件與公共設施用地等，打造成「生態城市綠廊」目標。

他表示，中正東路一段與淡金路口的加油站與停車場用地，已無使用需求，此次通盤檢討要變更為商業區及廣場用地，並將商業區返還地主，再由地主捐贈廣場用地回饋，提供居民休閒及遊憩空間，塑造入口意象。

此外，竹圍國小自強分校因位於公園兼兒童遊樂場預定地及保護區，導致近五十年的老舊校舍無法重建，影響學童安全，原公園兼兒童遊樂場預定地變更為文小用地，並保存古蹟媽祖石，讓學童享有舒適安全的學習環境。

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