〈台北都會〉《新北》捷運頂溪站YouBike駐車柱太少 租借一團亂

2019-04-07

〔記者翁聿煌／新北報導〕捷運南勢角線的頂溪站，是永和區民眾通勤、通學的交通樞紐，民眾抱怨位於頂溪站旁、中興街口的YouBike租借站只有七組駐車柱、十四個停車架，YouBike供不應求造成交通混亂，要求增加數量並規劃排隊動線；市府交通局表示，已要求YouBike業者在頂溪站劃設排隊動線，並在附近增設租借站點。

交通局綜合規劃科長林昭賢指出，頂溪站旁的YouBike租借站，是新北市流通量最大的站點，每月平均使用人次高達四萬人，在上下班尖峰使用時段，YouBike供不應求，造成民眾搶租的排隊秩序混亂。

他表示，從技術面來看，台北市YouBike取消前卅分鐘免費後，使用人次減少兩成，但新北市為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸及協助民眾轉乘返家的考量，仍維持前卅分鐘免費政策。

林昭賢說，YouBike已成為許多市民的交通工具，全市十九個行政區共有五二二個租借站，預計二○二○年達到六百個站點的目標，YouBike公司已針對現有營運方式和運作瓶頸進行修正，將於今年底推出2.0版電動輔助自行車，提供坡地更好的騎乘、省力效果，並研議更多元行動支付，也運用GPS等科技，讓租借、還車更簡便靈活，包括可能取消目前的停車柱等。

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