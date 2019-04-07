〈台北都會〉本週可望盛開！ 快來土城「希望之河」賞櫻

2019-04-07

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市土城區貨饒里的「公館溝」，經過里長許春騰及社區志工們十七年來辛苦整治， 如今蛻變成清澈的「希望之河」，周邊遍植櫻花樹，每年三、四月櫻花季都吸引大批賞櫻人潮；市長侯友宜昨天也前往賞花，表示本週可望盛開，邀請民眾賞櫻花、拍美照。

「希望之河」鄰近海山捷運站三號出口，沿海山路步行至裕民路五十五巷口，約三分鐘即可到達，是少數在都會區即可享受櫻花美景的好去處，今年受到天候影響，「希望之河」的花況略晚，目前花開大約三成，本週可望盛開。

許春騰說，貨饒里與板橋區僅一橋之隔，早年大多是農地，「公館溝」當時提供耕作灌溉和調節水量之用的大圳，後來受家庭廢水污染，變得又髒又臭，他就任里長後爭取河道改建工程及配合污水接管，與志工們努力改善水質，再加上社區居民發揮公德心，終於打造「希望之河」。

串聯捷運綠帶 總長1.6公里

他指出，「希望之河」兩旁如今綠意盎然，吉野櫻、昭和櫻迎風招展，沿途還種植杜鵑、武竹、桂花、九重葛、柚子花等數十種開花植物，在志工們細心照料下，「希望之河」串聯捷運綠帶，成為總長一點六公里的生態公園。

土城區長楊志宏說，「希望之河」賞櫻遊客眾多，附近交通壅塞，建議民眾搭乘捷運前往，或搭乘公車656、985、藍41在捷運海山站下車。

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