〈台北都會〉《新北》十三層遺址設夜間光雕 正反意見激盪
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2019-04-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕被列為世界文化遺產潛力點的瑞芳區水湳洞十三層遺址，新北市長侯友宜三月陪同交通部長林佳龍視察時提出「夜間光雕」構想，獲得林佳龍支持。對此，地方文史人士憂心恐破壞歷史建築的原貌與美感，表達反對意見，但也有許多民意贊成，表示國際上很多知名的古蹟都有「夜間光雕」，古蹟反而因為更多人觀光而獲得發揚、重視保存。

市府說，去年四月，台電公司提出十三層遺址的公共藝術設置計畫，和「夜間光雕」有異曲同工之妙，但文史人士有不同意見，新北市文化資產委員會並未審議通過。市府及台電都表示，因正反意見都有，會持續溝通、取得共識。

有龐貝古城、天空之城美譽

十三層遺址建於一九三三年，在日治時期是選礦煉製廠，台灣金屬礦業公司後來發生財務危機而歇業，委由台電公司接管，因依山傍海層層堆疊而俗稱十三層遺址，有「龐貝古城」、「天空之城」美譽，二○○七年公告為歷史建築，也是世界文化遺產潛力點，吸引不少影視業者拍攝取景。

林佳龍支持 仍須補件審查

市府文化局指出，台電公司去年提出十三層遺址的公共藝術設置計畫，規劃在市定古蹟金瓜石神社及歷史建築水湳洞選煉廠一帶進行，因為設置地點位於高污染管制區及歷史建築範圍內，依法必須送行政院環保署與新北市文化資產委員會審議，三月十五日進行文資審查後並未通過，要求修正內容並補件。

文史工作者憂破壞美感

有文史工作者表示，選礦煉製廠的建築結構年久失修，是工業遺址的最佳寫照，外觀有如羅馬競技場，凸顯歲月的滄桑感，華麗絢爛的夜間光雕縱然吸引遊客，但觀光人潮卻容易讓人忽略文化、古蹟的本質性，頹廢的古樸美感反而被掩蓋了，站在文化保存及環保生態的立場，反對夜間光雕。

「隨緣築水金九文史工作室」負責人吳文宗批評說，十三層遺址的設施應該「復舊如舊、維持原貌」，避免不必要的活動想像或裝飾物件。

贊成者：國外古蹟也設光雕

但地方民意也有贊成的聲音，表示加入夜間光雕等新的元素，引進觀光人潮可帶動商機，「水金九」（水湳洞、金瓜石、九份）是北部著名觀光景點，增加夜間光雕有「畫龍點睛」效果，可發展成國內外旅遊的「亮」點；支持的民意並認為，國內如台南等地的古蹟，國外如義大利知名的神殿廢墟、競技場和法國的羅浮宮等，夜間光雕都吸引很多遊客並獲得好評，因為更多人參與、重視，古蹟保存做得更好，適度發展觀光並不會破壞遺址。

台電指出，為了活化文化資產，規劃修繕金瓜石神社及太子賓館等古蹟，初步構想在選煉廠下方加裝照明燈，燈光只有一種顏色，並非外界認為的五光十色，亮度與周邊聚落相同，可清楚照映表面建築紋理，會再溝通、爭取支持。

  • 新北市長侯友宜今年三月與交通部長林佳龍視察瑞芳水湳洞十三層遺址，提出打造夜間光雕的構想，該遺址也是世界文化遺產潛力點，吸引不少影視業者拍攝取景。（新北市政府提供）

    新北市長侯友宜今年三月與交通部長林佳龍視察瑞芳水湳洞十三層遺址，提出打造夜間光雕的構想，該遺址也是世界文化遺產潛力點，吸引不少影視業者拍攝取景。（新北市政府提供）

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