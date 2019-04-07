〈台北都會〉《新北》十三層遺址設夜間光雕 正反意見激盪

2019-04-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕被列為世界文化遺產潛力點的瑞芳區水湳洞十三層遺址，新北市長侯友宜三月陪同交通部長林佳龍視察時提出「夜間光雕」構想，獲得林佳龍支持。對此，地方文史人士憂心恐破壞歷史建築的原貌與美感，表達反對意見，但也有許多民意贊成，表示國際上很多知名的古蹟都有「夜間光雕」，古蹟反而因為更多人觀光而獲得發揚、重視保存。

市府說，去年四月，台電公司提出十三層遺址的公共藝術設置計畫，和「夜間光雕」有異曲同工之妙，但文史人士有不同意見，新北市文化資產委員會並未審議通過。市府及台電都表示，因正反意見都有，會持續溝通、取得共識。

有龐貝古城、天空之城美譽

十三層遺址建於一九三三年，在日治時期是選礦煉製廠，台灣金屬礦業公司後來發生財務危機而歇業，委由台電公司接管，因依山傍海層層堆疊而俗稱十三層遺址，有「龐貝古城」、「天空之城」美譽，二○○七年公告為歷史建築，也是世界文化遺產潛力點，吸引不少影視業者拍攝取景。

林佳龍支持 仍須補件審查

市府文化局指出，台電公司去年提出十三層遺址的公共藝術設置計畫，規劃在市定古蹟金瓜石神社及歷史建築水湳洞選煉廠一帶進行，因為設置地點位於高污染管制區及歷史建築範圍內，依法必須送行政院環保署與新北市文化資產委員會審議，三月十五日進行文資審查後並未通過，要求修正內容並補件。

文史工作者憂破壞美感

有文史工作者表示，選礦煉製廠的建築結構年久失修，是工業遺址的最佳寫照，外觀有如羅馬競技場，凸顯歲月的滄桑感，華麗絢爛的夜間光雕縱然吸引遊客，但觀光人潮卻容易讓人忽略文化、古蹟的本質性，頹廢的古樸美感反而被掩蓋了，站在文化保存及環保生態的立場，反對夜間光雕。

「隨緣築水金九文史工作室」負責人吳文宗批評說，十三層遺址的設施應該「復舊如舊、維持原貌」，避免不必要的活動想像或裝飾物件。

贊成者：國外古蹟也設光雕

但地方民意也有贊成的聲音，表示加入夜間光雕等新的元素，引進觀光人潮可帶動商機，「水金九」（水湳洞、金瓜石、九份）是北部著名觀光景點，增加夜間光雕有「畫龍點睛」效果，可發展成國內外旅遊的「亮」點；支持的民意並認為，國內如台南等地的古蹟，國外如義大利知名的神殿廢墟、競技場和法國的羅浮宮等，夜間光雕都吸引很多遊客並獲得好評，因為更多人參與、重視，古蹟保存做得更好，適度發展觀光並不會破壞遺址。

台電指出，為了活化文化資產，規劃修繕金瓜石神社及太子賓館等古蹟，初步構想在選煉廠下方加裝照明燈，燈光只有一種顏色，並非外界認為的五光十色，亮度與周邊聚落相同，可清楚照映表面建築紋理，會再溝通、爭取支持。

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