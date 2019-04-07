〈北部〉冬山火車站綠博園區 女童被流浪狗咬傷

2019-04-07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台北市王姓女子全家四人，到宜蘭綠色博覽會遊玩；未料，在冬山火車站綠博園區遭流浪狗攻擊；王女六歲女兒臀部被咬傷，就醫幸無大礙。王女直言，此事對妹妹心裡已留下陰影，綠博會場小朋友很多，主辦單位應加強管理。縣府農業處表示，已加強園區與周邊巡邏，若發現流浪狗會馬上帶回安置。

農業處︰加強園區與周邊巡邏

王女五日與先生帶著兩名幼子到宜蘭綠博遊玩，當天下午在冬山火車站準備離去時，無端遭到一黃、一黑的流浪狗追咬，六歲女童臀部被惡犬咬出傷口，趕緊送到醫院治療。

王女說，兩隻惡犬看似有人飼養在火車站下方停車場，如同保護地盤放任牠們橫行，當時先生去繳費，她手中抱著三歲幼兒，無法抽出雙手保護妹妹，女兒臀部有兩顆牙齒咬痕，雖只受輕傷，但突被流浪狗攻擊，原本對狗不會恐懼的她，事後在民宿看到飼養的家犬，害怕不敢上前，內心已留下陰影。

王女指出，綠博是宜蘭縣的大型活動，冬山火車站下方的溜滑梯，也頗受親子喜愛，未料會場周圍卻有惡犬出沒，希望主辦單位盡速處理，不要再讓小朋友陷於狗狗追咬的恐懼中。

縣府農業處解釋，雖然事發地點屬民間停車場，但同屬綠博園區範圍，他們會負起管理責任，兩隻攻擊人的惡犬，應是附近的流浪狗，五日下午接獲通報，已出動捕犬隊前往處理，昨天也再派員前往巡邏均無所獲，若發現流浪狗會帶回收容所安置。

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