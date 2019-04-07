〈北部〉花蓮玉里鐵道宿舍群 朝聚落建築群審議

2019-04-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍群，是花東鐵道沿線保存最完整的宿舍聚落，台鐵有意拆除活化引發關注，呼籲縣文化局列為文化資產保存範疇，盼能轉型成「青創基地」。文化局表示，目前已依程序召開公聽會，月底將送縣文資審議會，朝「聚落建築群」的可行性方向審議。

文化局︰目前已召開公聽會

位於玉里車站南端，大同路一百八十巷和康樂路交疊處的十多戶平房，早期是台鐵員工宿舍，原貌為古樸日式木造建築，內部多檜木建材，但經歷日治、戰後、美援及車站、鐵道等時代變遷，建築體外觀多了鐵皮、泥牆，乍看毫不起眼，卻宛如是塊璞玉待人發掘。

花東鐵道沿線 最大日式宿舍群

花蓮玉里這處鐵道宿舍聚落，被地方文史工作者認為是花東鐵道沿線現存最大日式台鐵宿舍群，見證花東鐵道百年歷史，有些家戶雖殘破，但仍具保留意義，屋況良好的幾棟宿舍，更具有指定為「縣定古蹟」的價值。

台鐵有意拆除利用，三年前依文化資產保存法第十五條提報，專家現勘認定不具文資價值後，隨即編列預算進行「台東工務段轄管玉里站區八戶老舊房舍拆除工程計畫」且決標；但地方「馬芝遴田野工作室」不捨宿舍群「被消失」，去年四月向縣文化局提報為縣定古蹟。

花蓮文史工作者葉柏強曾在臉書公開分享玉里車站的改建歷史；文史團體也指出，玉里車站共見證二次花東鐵路通車，車站歷經多次改建，但南側鐵道宿舍群始終「活著」，緊密依偎著車站，極具歷史意義。

「絕對不能讓重要文化資產從民眾的記憶中消除！」文史工作者建議，支持玉里車站全區宿舍群登錄為「聚落建築群」，可循台東市日式宿舍群發展模式，向中央爭取花東地區永續發展基金，或向文化部、客委會申請經費修復再利用，未來將有機會成為花東縱谷中一處極佳的觀光資源，並兼顧花東歷史發展脈絡。

縣府文化局文化資產科長黃用斌說，曾依規定受理提報，分別進行縣定古蹟、歷史建築和聚落建築群等三項審議程序，但現勘並提送縣文資審議會討論時，仍認定不具古蹟或歷史建築價值。

他強調，但審議委員有提出，能考慮登錄為「聚落建築群」的可行性，因此依決議，月初在玉里鎮召開公聽會，聽取地方意見，預計月底再召開文資審議會，由委員進行後續討論。

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