〈北部〉688位志工投入 市竹兒藝節最美風景

2019-04-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕為期四天的新竹市兒童藝術節—風的運動場，每天吸引爆滿人潮，共有卅三個單位、六百八十八位志工投入，協助家長與小朋友排隊玩遊具，他們親切服務的身影，被讚許是兒藝節最美的風景。

市府社會處表示，參與的志工從十四歲國中生到七十八歲銀髮長輩，其中六十五歲以上阿公阿嬤級的就有一百零五人，學生志工也有四百零八人，是志工主力，他們默默付出，提供協助，讓家長和孩子都玩得安心、開心。

最年長的七十八歲許秀琴及志願服務推廣中心陳滄洲說，是以陪伴孫兒的心情服務，要讓所有來參加的孩子有個快樂、難忘的兒童節假期。

年僅十四歲，來自苗栗縣興華中學春暉社的趙之琦、林佳誼，得知兒藝節招募志工，與學長、姊報名，服務他人，自己也有收穫，一舉兩得。

新竹市至愛服務協會表示，每年市府舉辦大型活動都會招募竹苗地區志工，很多是熟面孔，他們對活動內容熟悉，在各遊具駐點協助提供諮詢和服務，可說是孩子們的最佳保母。

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