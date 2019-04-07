〈北部〉通霄海水浴場 公所︰6月1日鐵定開放

2019-04-07

今年再招標 租期最高10年

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮的通霄海水浴場是縣內唯一海水浴場，但去年並未開放，讓民眾相當失望，如今氣溫漸暖，都盼今年能再開放；通霄鎮長陳漢志指出，今年會上網招標，歡迎有意願廠商投標，且無論是否順利標出，公所都會於六月一日開放，供民眾消暑戲水。

陳漢志說，去年因招標案不順導致海水域場未能開放，經過檢討後，發現不少業者因一年一標，不敷投資、修設成本，無保障，致廠商興趣缺缺；公所修改標租條列規定，租約最高可達十年，盼吸引廠商投資，發展海水浴場。

若招租不順 公所擬自營運

另，若標租不順，公所也規劃備案「自己營運」，也可能採取局部區域招標，例如開放海灘營運水上摩托車、攤販區等吸引廠商投入，確定於六月一日開放。

陳漢志強調，通霄海水浴場是通霄鎮重要觀光資產，因此，公所決定今年不論標租成功與否，都一定會在六月一日開放，不會讓民眾失望。

通霄海水浴場腹地遼闊，且內部種植不少高大林木，不只可以開心戲水，還能在沙灘上盡情嬉戲，又有綠蔭可乘涼；鎮公所統計，以往暑期旺季每週會湧入兩萬人次，超過通霄鎮人口一半，也帶動鎮內夏季觀光活力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/