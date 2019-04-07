〈北部〉《桃園》彩色海芋季 昨湧近25萬人次參觀

2019-04-07

〔記者魏瑾筠／大園報導〕「彩色海芋季」正在大園區溪海花卉園區（聖德北路與田溪路交叉口）如火如荼展開，市府農業局規劃一連串主題活動，昨天舉辦「閃閃花現日」，由熱情的高校學生快閃熱舞、帶動氣氛，讓現場洋溢青春氣息。

根據農業局統計，昨天遊客人數爆量並突破往年單日紀錄，湧入廿四萬九八三七人次參觀，三天已累計四十九萬三五四八人次。

市長鄭文燦昨天也出席活動，步入會場時被熱情民眾包圍、要求合照，他表示，舉辦第三年的彩色海芋季，種植多達十一種顏色的海芋，開幕至今每天有超過十萬人次造訪，市府致力推動「幸福經濟學」，在現場布置愛之船、幸福鐘等裝置藝術，還有快閃活動等，讓大家體驗休閒農業區的特色，也能感受到幸福的氛圍。

農業局指出，彩色海芋季舉辦期間，每個假日都有主題活動，包括今天舉辦的傳統中式婚禮結合古式原住民婚禮「古禮迎親─緣定愛情海」、十三日「芋見音樂日─越戀樂愛」、十四日情人菊浪漫大放送「幸福送情日─送情九九九」、廿日彩芋花海遇見愛情「芋下老人日─單身男女戀愛配對」、廿一日「浪漫花茶─幸福饗宴」，讓民眾享受花田間的幸福午茶，還有多場主題ＤＩＹ及農事體驗等活動，更多訊息可至桃園彩色海芋季官網或臉書粉絲專頁查詢。

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