〈北部〉桃園區中正路公車行車紀錄器抓違停 月底試辦

2019-04-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕捷運綠線去年底分別在八德及蘆竹區開工，由於桃園區設置站點位在主要幹道中正路上，地方憂心若工程開始施工，恐造成沿線交通壅塞，對此，市府交通局長劉慶豐表示，最快將於四月底，於中正路試辦公車行車紀錄器抓違停，鼓勵業者七日內舉發在公車停靠區違停者，同時也會加派稽查員，雙管齊下，作為捷運開工前的交通先導措施。

選在大同路至慈文路間路段

市府捷運工程局規劃，捷運綠線在進入桃園區建國路、延平路後，會經台鐵桃園站、桃園區中正路往蘆竹區，車站形式都是在地下；劉慶豐表示，雖然捷運綠線還沒在桃園區施做潛盾工程，但交通局發現沿線公車候車區常被違停車輛佔據，導致公車得在路中央讓民眾上下車，連帶影響後方車流順暢度，因此將選擇大同路至慈文路間的中正路段，試辦公車行車紀錄器抓違停，希望讓公車停靠區淨空，使公車可順利停靠站，也保障乘客安全。

淨空公車停靠區 也將加強稽查

交通局公共運輸科長陳家緯表示，先前雙北也曾委請業者，利用公車行車紀錄器舉發違規車輛，雙北試辦後發現舉發必須在七天內，由於公車每天上路且行車紀錄器檔案取出也需時間，往往會錯過舉發時間，加上有些公車駕駛擔心會被報復性攻擊，因此，交通局除了參考雙北作法，也會加派稽查員舉發違停車輛，將視試辦成效決定是否擴大執行範圍。

交通局提醒，民眾若心存僥倖停靠在禁止停車的公車停靠區，依「道路交通管理處罰條例」第五十五條或五十六條規定，根據停靠位置與時間長短裁罰，分別可處三百至六百元或六百至一千兩百元罰鍰，若違停進而導致公車乘客上、下車時發生事故，違規者還須負連帶責任。

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