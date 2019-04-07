〈北部〉消滅紅火蟻 楊梅體育園區暫停工

2019-04-07

〔記者許倬勛／楊梅報導〕因徵地問題卡關多年的楊梅體育園區，去年十月終於動工，預計二○二二年完工，不料開工不到半年，工地最近一片靜悄悄，市議員鄭淑方頻接獲民眾陳情，憂心體育園區生變；市府體育局解釋，停工是因整地期間發現有上百堆蟻丘，經採樣確定是紅火蟻，施工單位不敢大意，緊急派員投藥誘殺，待解決蟻災後才會繼續動工，也有信心能在預定時間完工。

楊梅體育園區基地佔地四．五六公頃，其中私有土地就佔了四．四公頃，過去因價購土地屢遭地主否決，體育局歷經四次公聽會、兩次協議價購會議，才取得所有權人同意，解決徵地問題後，終於在去年十月開工，工程分兩期進行並交由市府新建工程處辦理。

上百堆蟻丘 基地土壤恐全淪陷

第一期工程包括拆除、整地及架設圍離等工項，施工單位上月執行整地時，發現大量蟻丘遍佈基地，從蟻丘聚集和擴散的樣貌初判是紅火蟻，估計巢穴擴散面積達兩公頃以上且相當不均，新工處評估事態嚴重，決定先暫停工程，委外包商著手滅蟻。

已封場、投藥 待觀察6個月

體育局副局長房瑞文表示，上月初偕同「國家紅火蟻防治中心」勘驗，因蟻災範圍實在太大、太多，推測基地土壤恐全數淪陷，現已被列為疫情管制案件，上月中旬由新工處執行封場、投藥，待觀察六個月後，確認紅火蟻蹤跡全部滅絕才會再施工，有信心完工時間不會受到影響，近期也會設立告示牌提醒民眾注意，請民眾不要恐慌。

2022年如期完工 市府有信心

桃園市為紅火蟻重災區，農業局主任秘書胡淑芬說，截至今年三月為止，桃園市需進行紅火蟻防治的面積達四萬九千六百多公頃，又以楊梅、觀音等農業地區最為嚴重；她說，紅火蟻繁殖速度快、遷移距離長，且會隨土石方、植栽移動，較難推論單一發生原因，市府每年投入六千萬元經費，防治效率已有顯著提升。

耗資十八億七千萬元的楊梅體育園區，計畫興建兩棟相連、兼具體育及展演中心的多功能體育館，包含符合國際賽事標準的跆拳道訓練中心（含選手住宿設施），以及溫水游泳池、體適能中心、桌球、撞球、舞蹈與技擊教室等。

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