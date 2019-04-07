〈中部〉《台中》大甲媽今起駕 政界大咖雲集

2019-04-07

〔記者張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕每逢總統大選期間，大甲媽祖起駕之日政壇大咖雲集，更是充滿政治味。廟方昨指出，七日上午由王金平打頭陣，請媽祖出神龕，隨後吳敦義、韓國瑜、蔡英文、朱立倫、賴清德、柯文哲陸續參拜，晚間十點由盧秀燕與蘇嘉全參加起駕大典；宛如總統前哨戰。

大甲媽祖南下遶境活動，被譽為世界三大宗教盛事之一，吸引國內外大批信眾參與。因明年總統大選，有意競逐總統大位的政壇人士幾乎全員到齊，大甲民眾說，難得一次可以見到這麼多政治明星，會到廟裡拜拜，順便一睹這些政壇大老的風采。

高雄市長韓國瑜七日應台中市長盧秀燕邀請參訪台中花博，中午先率高市府團隊參觀花博，隨後再前往鎮瀾宮參拜。韓國瑜在去年市長選前，到鎮瀾宮參拜，最後順利勝選。廟方透露，起駕日是韓國瑜上任後首次回鎮瀾宮參拜，應是來向媽祖還願祈福。

總統蔡英文今年大年初四到鎮瀾宮參香發紅包，大甲民眾爭相握手，時隔兩個月再度造訪，也受到信眾關注。

大甲媽祖八日遶境到龍井、大肚、烏日（併稱烏大龍），十五日回鑾也會經過，屆時沙田路將有眾多民眾設香案，及免費提供各類小吃、飲料給信眾。台北市長柯文哲也傳出跟著遶境，烏大龍的柯粉們想等在沙田路，除了拜媽祖、也希望能看到野生柯文哲，跟柯拍照。

一位大肚的林姓市民表示，他年紀大了，無法跟著媽祖走，但都會準備很多大肚的西瓜，免費提供遶境的信眾吃，而且只會多準備不會少，要讓信眾走得渾身是汗的情況下，吃一片又一片香甜的西瓜。

大肚區公所指出，預計八日上午九點到十點間，在大肚與龍井的交界處設香案，發送媽祖毛巾給信徒擦汗，媽祖也會在此定點駐駕，讓信徒鑽轎底。

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