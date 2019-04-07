〈中部〉復育綬草有成 台中港區添色

2019-04-07

〔記者張軒哲／台中報導〕清明時節，正值台中港區綬草花開季節，航港局中部航務中心三年來積極復育和研究繁殖綬草方法，綬草增加到二百多株，並做為小品盆栽擺放辦公室，民眾可在自家栽種兼具藥用和觀賞用途的綬草。

民間稱綬草為清明草，每年在清明節前後開花。航港局中部航務中心主任邱謙文表示，中航三年前從高美濕地移植綬草卅棵母株及種子進行復育工作，兩年前有一百多株開花，去年增加到近二百株，今年第三個年頭，目前已增加到二百多株，復育成果良好，而且一年比一年增加，替港區增添繽紛花色。

航港局中部航務中心指出，綬草因花序像綬帶得名，花開時有如紅龍或青龍盤繞在花莖上，像螺旋一樣往上攀爬，因棲地生態環境改變和民眾不斷採挖，致綬草族群數量銳減。

邱謙文說，綬草植株嬌小、約僅十五至四十五公分高，且花形小巧獨特，不論以單株或叢生方式做成盆栽，適合擺設在室內或桌上觀賞。中航簡任技正鄭志文指出，綬草種苗可用分株法或種子來進行繁殖，若自行育苗，育苗方式以種子直播配合菌根菌，再以砂或栽培土混合砂當栽培介質。

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