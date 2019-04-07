〈中部〉《台中》5千智慧停車格 最快明年7月啟用

2019-04-07

〔記者黃鐘山／台中報導〕為了讓汽車駕駛人精確掌握路邊停車格的使用資訊，台中市的路邊停車格佈建五千顆地磁，民眾未來可透過APP查詢路邊剩餘車格，並導航至目標車格，停車更方便。交通局六日表示，最快明年七月啟用。

交通局說，駕駛人在熱門路段找車位，往往只能降低車速，不斷地繞場尋找，不但影響道路車流續進，也增加排放汽車廢氣，為此積極建置智慧停車系統，並藉由與民間業者合作，擴大智慧停車應用。

市府與遠傳電信合作建置智慧停車系統，將從今年三月起至明年六月底止，佈建台中市的路邊停車格五千顆地磁，遍及全市停車需求較高的累進與差別費率車格，以偵測停車格的停車狀態。

APP查詢剩餘車格

交通局長葉昭甫指出，地磁系統偵測車格的停車狀態後，會將車格資訊回傳到交通局的停車管理系統，民眾可透過相關APP即時查詢路邊剩餘車格，並導航到目標車格，有效減少繞場尋找車位時間，間接改善道路交通及降低廢氣排放，一舉數得。

他說，智慧停車是未來物聯網應用範疇之一，於路邊車格上，藉由大範圍佈建地磁，蒐集路邊車格停車的大數據，如路邊車格周轉率、各時段車格停車率、各車格停車延時等，方便掌握路邊車格使用情形，並作為日後調整停車管理策略的重要參考依據。

地磁有防水效果

至於外界關心重機偵測問題，交通局說，只要在地磁覆蓋範圍即可感應，另會有停車開單員巡迴開單收費；而偵測設備有防水效果，若損壞，會有參與廠商維修與置換。此系統台北市已實施，皆有一定品質維護機制，民眾不須過於擔心。

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