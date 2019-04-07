〈中部〉國姓鄉台14線育樂橋施工便道 農路嘆不如

2019-04-07

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉台十四線中潭公路育樂橋目前進行橋樑基礎、墩柱改建工程，鄉代黃建勳則非常羨慕工程專用的河床便道寬敞平坦，鄉內農路根本無法比，許多農民更心有戚戚焉，鄉長丘埔生則回應公所過去四年至少爭取四億的農路、護岸修繕經費，農路品質已大幅改善，任內也會持續提升鄉內基礎設施。

四年爭取四億農路 鄉長忙回應

國姓鄉中潭公路重要橋樑育樂橋，橋樑基礎長期遭溪水沖刷及多次災害侵襲，已經嚴重裸露，連帶影響墩柱穩固，危及橋樑與通行安全，公路總局斥資億元進行橋樑基礎、墩柱改建，預計明年二月完工，基於工程需要，包商特別開闢約五百公尺、寬約八公尺的河床便道，寬敞平整的路面引起鄉親熱烈討論。

便橋路面寬敞平整 引鄉親欽羨

鄉代黃建勳即在臉書PO文，強調自己也是農民，正值枇杷產期，很多農民跟他一樣，採收的枇杷得挑、得搬，再用機車小心翼翼運下山，因為農路狹窄陡峭，雨季災害泥濘濕滑，根本無法運輸，反觀明年二月完工就要拆除的育樂橋工程河床便道都蓋得美輪美奐，讓農民看了超心酸。

農路狹窄陡峭泥濘 農友心酸酸

也有農民回應不求幾百萬、幾千萬的建設經費，只求政府將農民每天使用的農路做好，讓農產品能方便運下山，那麼豪華的河床便道都在做了，農民的要求真的不過份。

機具進出避免揚塵 工務段澄清

無端「中槍」的公路總局南投工務段則解釋，河床便道供大型機具進出，避免行駛平面道路影響社區居民，同時鋪設水泥路面，以免揚塵製造空污，都是為了周邊交通安全、環境設想。

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