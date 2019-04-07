〈中部〉賄款掛樹頭？ 永靖代會主席、前鄉長收押

2019-04-07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉民代表會正副主席競選爆出賄選疑雲，關鍵一票傳出喊到一百五十萬元，而買票者是將現金是吊在永靖鄉內一處私人停車場樹上，再派人暗中監控，對方收到通知之後前往取款。檢方日前傳喚無黨籍的鄉代會主席林大福、前永靖鄉長黃建彰，二人雖否認賄選，但已遭檢方聲押獲准。

正副主席競選 傳一票一五○萬元

彰化縣各鄉鎮市在本屆代表會選舉中，賄聲賄影不斷，在一個月內已有三位主席遭訴、遭押，相當罕見。首先是埔鹽鄉代會主席陳武騰、代表黃振榮在角逐主席時涉嫌賄選，檢方偵辦後已依違反選罷法將二人都起訴；而伸港鄉則爆發納骨堂工程採購與旅遊招標貪瀆弊案，鄉長曾煥彰、鄉代會主席林其瑞也遭收押。

已三主席遭訴遭押 彰縣賄聲賄影

在永靖鄉方面，鄉代會正副主席競選時有兩派人馬角逐，為拉攏關鍵一票，傳出喊到一五○萬元，檢方已傳喚多人到案，但鄉代會主席林大福卻出國，副主席邱平舜、代表余秉峰與邱世明交保，前代表詹日新（現任代表詹文惠之父）遭收押，直到日前才被釋放。

林大福、黃建彰 否認賄選仍遭押

林大福在三月十八日返國，檢方先按兵不動，在掌握幕後「藏鏡人」以及賄款金流之後，在本月三日發動搜索，傳喚從主席林大福、前永靖鄉長黃建彰、副主席邱平舜與代表邱世明等人到案說明。而當地盛傳被傳喚者中已有人供賄選內幕，暗指黃是操縱正副主席選舉匯款金流要角，並將賄款放在永靖鄉內一處私人停車場的一棵樹上，再派人暗中監控，以確定對方是否前去取款。

針對外界「賄款掛樹頭」的傳聞，檢方昨天不願證實，只表示案情細節還在查證當中。

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