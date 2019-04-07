〈中部〉軍職退役當小丑 周子汧樂在表演

2019-04-07

〔記者王善嬿／嘉市報導〕三十四歲男子周子汧（音同「千」）從網路影片接觸小丑表演，覺得符合他外向個性，因此著迷，當職業軍人十年後轉行小丑，於二○一五世界小丑大賽獲個人戲劇銀牌，兩年後摘下金牌，昨天受邀到嘉義文化創意產業園區「好感生活節」表演，逗趣的肢體動作跟熟練的雜耍特技，博得滿堂彩。

嘉義市政府舉辦「好感生活節」，本月四到七日、十三到十四日在嘉義文創園區進行，今天下午三到五點舉行「好感演出」，有鳳聲閣、北興國中管樂團、嘉義民族管弦樂團等，十三日有快樂打非洲鼓免費體驗、小紳士小淑女的下午茶收費體驗等活動。

「好感生活節」昨小丑遊行，周子汧與夥伴孫天俊、賴慶隆等七人，輪番與觀眾互動、變魔術；周子汧說，最初從網路影片觀摩其他表演者，接著透過上課學雜耍技巧，近年則參加比賽，精進技藝，看到觀眾被逗得哈哈大笑，就很有成就感。

賴慶隆每一次表演之前，幾乎要花幾個月的時間去學習，還要一再練習，除透過魔術增加與陌生人之間的互動，與夥伴不只商業表演，每個月第一週的星期一上午九點半，會到大林慈濟醫院公益演出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/