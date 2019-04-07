〈中部〉玄天上帝生 阿里山受鎮宮9隻神蛾到訪

2019-04-07

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕今天農曆三月初三是玄天上帝誕辰，各大主祀玄天上帝的廟宇紛紛辦理祝壽、福宴、遶境等宗教儀式，位於阿里山森林遊樂區內的受鎮宮，每年此時都有被稱為「神蛾」的枯球籮紋蛾到訪，昨天已有九隻在廟內棲息。

每年玄天上帝誕辰前後，農曆二、三月時，阿里山受鎮宮常有枯球籮紋蛾飛進廟內並棲息在神像上，已有約五十年歷史，信徒、遊客到廟裡參拜，看到「神蛾」景象都覺得很特別，數量最多的年度曾超過二十多隻，近年則八到十隻。

受鎮宮公關組長李健成說，上月底已有神蛾造訪受鎮宮，目前有九隻，其中六隻停在神像上，廟方未探究神蛾數量增減原因，可能跟氣候或環境有關；嘉義大學植物醫學系助理教授宋一鑫說，枯球籮紋蛾數量不多，每年飛進廟裡的數量，無法據此確認族群增減，因蛾類有趨光性，或許是廟宇附近的光環境改變，或鄰近枯球籮紋蛾棲附的植物環境有變化，確切原因待調查研究。

嘉縣各地的玄天上帝信仰中心各有活動，竹崎鄉真武廟昨天進行玄天上帝萬壽平安遶境，氣氛熱鬧；梅山鄉玉虛宮除四日已辦玄天上帝平安遶境，今辦福宴；溪口鄉北極殿今早辦祝壽儀式，晚上八點擲筊搏招財金錢龜，求得的信眾可將金錢龜帶回放置，祈求財源滾滾。

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