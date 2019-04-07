〈中部〉崙背洋香瓜 甜度刷新紀錄

2019-04-07

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣崙背鄉有「洋香瓜故鄉」美名，今年日夜溫差大，平均甜度可達十五、六度，還有十八度超級甜洋香瓜，崙背公所昨起連續二天舉辦洋香瓜節，展現當令最優質洋香瓜與農特產品，吸引民眾嚐鮮採購。

生長期少雨 結果期溫差大

廖姓果農說，今年洋香瓜生長期少雨，結果期日夜氣溫高低變化大，甜度比歷年都要好，平均有十五、六度，果肉香十足，食用後口齒留香，品質好的洋香瓜在台北果菜市場拍價格每公斤約八十至一百元左右。

昨、今辦活動 有一元競標

崙背公所昨天和今天在千巧谷牛樂園舉辦洋香瓜節系列活動與農民市集，鄉長李泓儀除感謝果農辛苦種植，打響崙背洋香瓜美名外，同時希望透過一元競標、哈密瓜主題介紹等活動，持續推升崙背洋香瓜及農特產品的品牌知名度，提高農民收益。

昨天雲林縣副縣長謝淑亞、縣議員李明哲等人都到場參加活動，與鄉親一起品嚐洋香瓜，大家對於今年的果實都讚不絕口，邀請民眾來崙背享受好吃洋香瓜。

種植面積50公頃 品系多樣

謝淑亞表示，崙背鄉洋香瓜種植面積約五十公頃，廿多年來瓜農用心經營下，品系多樣，栽培方式日新月異，甜度高果肉紮實清甜，已建立品牌，是消費者購洋香瓜首選，自用送禮兩相宜。

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