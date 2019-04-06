〈南部〉謝龍介服務處 遭貼傳單恐嚇

2019-04-06

〔記者王捷／台南報導〕台南市議員謝龍介是國民黨當紅炸子雞，又對共軍遶航問題妄言「自由航行」 ，成為眾人箭靶，從立委補選以來風波不斷，三月初先有一名吳姓男子持刀爬進謝的宣傳車中，疑似失足跌進宣傳車內撞上鐵椅，昏迷數天後死亡，緊接著不到一個月，服務處又遭人貼傳單恐嚇，要替謝龍介準備「北港花生」，由於花生暗示子彈，警方受理後已鎖定一名對象積極偵辦。

警方指出，該張傳單上寫著：「謝龍介 與虎謀皮台奸 請你保重 北港花生為你準備 台灣自由萬歲」。除了指謝龍介「台奸」外，還有關鍵字「北港花生」，讓謝陣營認為有恐嚇意味。

警方指出，這張宣傳單是一名騎腳踏車的男子，在四月二日晚間約八點多貼在服務處的鐵門外，沒有目擊證人，在四月三日早上八點多警方巡邏簽到時，發現這張傳單，正巧服務處的人員也來上班，因此將傳單撕下交給警方，當下警方就成立專案小組調查，並鎖定了對象，將朝妨害名譽、恐嚇罪偵辦。對此謝龍介對外指出，不會懼怕任何威脅。

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