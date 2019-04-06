〈南部〉楠西江家古厝 300子孫齊聚祭祖

2019-04-06

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕楠西區鹿陶洋的江家古厝，是南市文化資產管理處認定目前台灣保存完整的最大傳統單姓聚落，昨天舉辦清明掃墓活動，子孫們在開基祖「阿太公」墳前上香跪拜，儀式隆重，四代、近三百人參加，老少相差約九十歲，最後都領取象徵平安的紅龜，還有發財金，並一起吃潤餅，凝聚宗族情感，氣氛熱絡。

這次的清明祭祖活動輪由二房主辦，準備豐盛的供品，全台各地的子孫，利用連假返鄉參加，以九十歲的江張美最年長，為第廿世。

至於最年輕的子孫，則是目前出生還不到四個月女娃江宜蓁，為廿三世，父母以嬰兒車推來參加，跟著長輩一起慎終追遠。

雖然豔陽高照，但參加踴躍，無論男女老幼，在古厝開基祖江棋壽墓前一起上香，獻花、果、酒之後，再三跪九叩敬拜，相當虔誠。

江家古厝被列入歷史聚落

江家古厝被列入歷史聚落，宗祠更為歷史建築，祭祀管理委員會理事長江晉清表示，目前居住當地的仍逾卅戶，有近百人，但以老一輩居多。

江晉清說，祖先源於中國福建，來台開基的江棋壽，字信篤，號如南，為第十二世，在各地開枝散葉，傳承迄今已第廿四世。

第廿世的江金生指出，祭祖是宗族的大事，每年風雨無阻，都到場參與，絕不缺席；廿一世的江武珀目前定居台北，但一到清明，也都專程返鄉。

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