〈南部〉留言辱高市女議員 失業嫌落網道歉

2019-04-06

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄前鎮區網友不滿市議員鄭孟洳質詢市長韓國瑜，留言罵肥、醜遭到逮捕，而先前留言「全家都╳光」嫌疑人ＩＰ疑來自中國，刑事局仍在追查。

另一IP疑來自中國 追查中

鄭孟洳二日在議會質詢韓國瑜，當天上午十點十六分，臉書粉絲專頁遭留言「你老爸在電台賣藥讓你吃到那麼肥…」，鄭孟洳不滿受辱，前往警局提告引發政治風波；警方於四日晚間九時許，在瑞隆路逮捕四十八歲的李嫌，查出是高雄人，非境外人士。

三民二分局分局長黃文哲於破案後，當面向鄭孟洳說明案情。警方指出，李嫌化名「李○發」，稱無特定政黨傾向，也不是韓粉，因不滿質詢內容才上網留言，犯後深覺懊悔，對女議員不禮貌感到抱歉，訊後被依恐嚇、妨害名譽等罪嫌送辦。李嫌曾開眼鏡行，生意不佳關門後失業，經濟狀況差，被警方逮捕時頗受驚嚇。

至於另名江姓嫌疑人留言「全家都╳光啦，正在幫你辦」，ＩＰ疑來自中國，轄區警方轉交刑事局偵辦。

鄭孟洳昨表示，李嫌先在臉書謾罵，原不想追究，但越罵越嚴重，也針對支持者臉書謾罵；江嫌甚至講到要幫她全家辦喪事，請警方協助，呼籲挺韓支持者理性，不要恐嚇或侮辱謾罵。

鄭孟洳說，不管挺或不挺韓市長，言論都不該涉及人身安全，日前有電台主持人黃光芹被恐嚇，民進黨籍議員簡煥宗、林智鴻也收到涉及人身安全威脅，韓市長要支持者「愛與包容」，似乎沒效果。

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