〈南部〉高屏溪友善黑琵 明年空拍機監控

2019-04-06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今年飛抵高屏溪的黑面琵鷺大幅增加，甚至留下來度冬，雙雙創下新紀錄，如今黑面琵鷺已換上美麗繁殖羽準備北返。歷經今年水鴨肉毒桿菌暴斃事件，明年河川局將派出空拍機、竹筏，從水陸空加強環境監控，迎接到訪嬌客。

今年逾50隻到訪 留下度冬

高屏溪口於一九九七年首度觀察到黑面琵鷺過境，但十五年來都僅個位數，最近五年穩定維持在兩位數，且逐年增加，今年突破五十隻大關，友善棲地逐漸形成。

林園愛鄉協會理事長陳俊強表示，今年觀察到五十餘隻黑面琵鷺飛抵高屏溪，且留下來度冬數目增加，前天還看到卅二隻，相較去年同期的廿餘隻，多出三分之一，足見今年棲地環境更好。

黑面琵鷺已換上黃色繁殖羽，相當美麗，林園區的生態攝影師周火盛指出，黑面琵鷺會在三、四月間換上繁殖羽，也意謂牠們將北返繁殖地；陳俊強說，估計四月中旬後，就會全數離開。

水陸空監控 將僱工乘竹筏

今年三月初爆發水鴨感染肉毒桿菌暴斃事件，差點危及黑面琵鷺。陳俊強表示，經跨縣市會議協商，決議在久旱未雨低水位、早晚溫差大期間（一月間）起，河川局將派出空拍機，在萬新大橋、水公司自來水管巡邏，發現魚屍就立即撈起；另外，在自來水管至雙園大橋冬候鳥密集區，僱工乘竹筏展開該段河域環境監測。

高屏溪成為黑面琵鷺度冬區，陳俊強認為要營造更友善棲地，建議把雙園大橋以北劃為禁漁區，不要跟水鳥爭食，並減少人為干擾。

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