〈南部〉汰換二行程機車 高市加碼補助名額剩7成

2019-04-06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今年加碼補助汰換二行程機車及新購電動二輪車，但因財政困頓金額減少，僅開放一萬多個名額，補助方案才上路九天，市民申請踴躍，剩七成名額。

今年僅開放一萬○二三二個名額

環保局二○一六年推動二行程機車加碼補助及新購電動二輪車，三年來以空污基金六億元，協助民眾汰換廿一萬七千多輛二行程機車，汰換數領先其他五都，高居全國二行程機車淘汰總數第一名。

環保局今年持續推動加碼補助，但因空污基金所剩不多，補助金額維持逐年遞減政策，僅開放一萬○二三二個名額，以淘汰二行程機車六三五○個名額最多，其次為淘汰二行程機車並新購電動機車有二六○○個名額。

環保局表示，以汰舊二行程機車並新購重型電動機車加碼補助金額一萬元最多，再加上環保署補助五千元及經濟部工業局補助一萬元，總計補助兩萬五千元，若為低收入戶，總計可補助三萬五千元。

純新購電動自行車 申請已額滿

值得一提的是，純新購電動（輔助）自行車受歡迎，目前申請已額滿；其次為純新購電動機車，名額大約只剩一半，尚有四百多個；單純汰舊二行程機車，環保局補助五百元，加上中央補助五百元，總計補助一千元，已用了兩千八百多個名額，僅剩下三千四百多個名額。

環保局表示，高市加碼補助額滿不再受理，但民眾仍可送件申請中央補助經費，車主戶籍、二行程機車的車籍須設於高市兩年以上，且申請補助的電動機車車籍須登記於高市，兩年內禁止過戶，呼籲民眾把握機會。

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