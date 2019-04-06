〈南部〉《屏東》來義火燒山 廢棄物堆置釀禍

2019-04-06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣來義鄉丹林村的山谷前天上午開始悶燒，火勢至今未熄滅，山谷間不斷竄出巨大煙柱，警消人員到場時才發現，起火燃燒的是堆放在山谷中的廢棄物，也讓廢棄物堆置山林問題現形。

屏東縣消防局第二大隊副大隊長蕭家和指出，來義消防隊四日上午接獲通報，發現是山谷中堆置的家具木材等廢棄物起火燃燒，現場燃燒面積約一百坪，由於火場位在山谷斷崖，地形險惡，無法以吊掛方式進攻，火場未危及村落，暫以降溫方式拉起警戒線避免火勢蔓延，恐得等上一週才能全數燃燒完畢。

居民透露，部落土地遼闊，有人提供閒置土地給外來業者堆放廢棄物，並「以車計價」，每車收取數千元不等，部落人為避免破壞地方和諧，多數不願意檢舉，加上山林隱蔽性高稽查不易，恐成為山林環境問題漏洞。

縣府環保局稽查科指出，相關廢棄物堆置必須符合地目使用目的，依規定該地不能做堆置廢棄物使用，將請地主說明並追究相關責任。

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