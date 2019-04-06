〈南部〉《台東》釣琵琶鼠魚、泰國鱧魚送消費券 池上號召高手

2019-04-06

〔記者陳賢義／台東報導〕台東池上鄉著名景點大坡池，遭外來魚種琵琶鼠魚、泰國鱧魚入侵，破壞魚蝦生態，池上鄉公所連三年舉辦釣魚除害活動，今年自八日起為期半年，邀鄉親共同保護大坡池生態，一公斤可換鄉內消費券五十元。池上鄉長張堯城表示，大坡池害魚數量雖逐年下降，但為了讓本土魚蝦類能繁衍喘息，盼大家一起為大坡池生態復育奠定根基。

8日起開賽 為期半年

池上鄉大坡池近十年來遭外來魚種入侵，為減少害魚，公所前年首度舉辦除害魚換禮券活動，釣客參與熱烈，釣除害魚量逐年減少。張堯城表示，去年釣除數量較前年顯著減少，顯示大坡池害魚數量及繁殖速度已有下降，今年繼續邀民眾除害，讓本土魚蝦類可以繁衍喘息，為大坡池生態復育奠定根基。

張堯城說，大坡池早年魚蝦生態豐富，高體鰟鮍、鯉魚、菊池氏細鯽、大肚魚等魚種優游，其中菊池氏細鯽更為早年池上便當的主菜之一，但現在僅能見於花東少數野溪。近年來因土味重失去食用價值、俗稱魚虎的泰國鱧魚，與原屬觀賞性質的底棲性琵琶鼠魚，遭棄養或宗教團體不當放生而大舉繁殖，吃掉本土種小魚及魚苗，導致大坡池原生魚種近乎消失。

1公斤換50元消費券

張堯城表示，據縣府去年委辦的生態監測調查報告，大坡池已無保育類等級的本土魚蝦類可略見端倪，公所前年起辦理釣除一公斤害魚，就可獲得五十元鄉內消費券，清除害魚兼活絡在地消費，還有小朋友利用假日打工賺零用錢。

池上鄉公所表示，活動自四月八日至十月十五日止，其中五月廿七日至七月十二日一個半月期間，因適逢一期稻作農忙期暫停受理，民眾可在每日下午四點交至公所旁的農藥殘留檢驗站秤重，每釣除一公斤害魚就能換取五十元消費券，並記錄個人累計成績，年底公開表揚釣除害魚王，若釣到本土魚蝦則需放回池中。

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