〈南部〉《台東》多良車站維修 遊客賞景勿並排走

2019-04-06

〔記者陳賢義／台東報導〕被譽為全台最美的台東多良火車站，因周邊設施損壞，台東縣政府暫封維修，但清明連假兩天來仍湧進三百餘輛、近千名遊客，有人敗興而歸，有人則趁機徒步欣賞南迴海岸風光，警方呼籲遊客勿並排走，確保安全。

多良火車站位處山坡地，因搭車旅客少及業務清淡，二○○六年七月一日結束載運業務，同年十月一日裁撤，但因地理位置極佳，可鳥瞰太平洋，還能感受火車緩緩駛出隧道的往日情懷，朝聖鐵道迷絡繹不絕，每逢週休二日及連續假期，交通及停車問題總讓公路局和警方大傷腦筋。

管轄的太麻里鄉公所表示，縣府自三月十一日起至六月十一日整建多良火車站遊憩設施，包括觀景平台、步道、入口意象及攤販商區等，全區暫時封閉。

大武警分局表示，多良火車站雖封閉維修，清明連假仍有許多遊客走上去欣賞太平洋美景，雖然未發現違停車輛，但有少數遊客並排行走，提醒遊客若欲前往在地向陽工坊欣賞木工藝品，應依序行走省道，勿並排行走，以免發生危險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/