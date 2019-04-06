〈台北都會〉《台北》破去年單日紀錄 掃墓專車疏運17.7萬人次

2019-04-06

〔記者邱灝唐、蔡亞樺／台北報導〕昨日清明節，許多民眾一早就動身掃墓，人、車潮絡繹不絕，掃墓專車單日疏運人次打破去年十七萬一千人次紀錄，昨日突破十七萬七千人次。台北市長柯文哲也親自體驗專車，並指出將開始規劃特殊節日的公共運輸系統，減少民眾自行開車的數量。

6個假日 總疏運近80萬人次

清明節一早雖飄著綿綿細雨，各墓區仍湧現掃墓人、車潮。根據公共運輸處統計，五條掃墓專車路線昨日（五日）疏運達十七萬七千餘人次，其中木柵線近八萬二千、南港線和陽明山線各為三萬二千、崇德線兩萬八千、軍人公墓線兩千五百人次；今年從三月廿三、廿四、卅、卅一日，及清明連假頭兩天六個假日，總疏運人次已近八十萬。

柯︰特殊節日規劃公共運輸系統

柯文哲昨日也搭乘掃墓專車前往富德靈骨樓，參加清明祈福法會及追思音樂會。柯指出，今年估計會有一百萬人次上山掃墓，如果不用公共運輸系統一定會塞在馬路上，柯表示，搭乘專車的感覺滿不錯，班次密集，所以每逢如內湖草莓季、竹子湖海芋季等特殊節日，都要開始規劃公共運輸系統，並且每年持之以恆，如此才能減少民眾自行開車的數量。

面對大量的掃墓人、車潮，交通大隊在連假期間也於富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓等墓區進行交通管制，從每天早上五點半到下午五點維持墓區交通。交大表示，各墓區的車流還算順暢，僅有陽明山第一公墓因腹地較狹小、出入口少，所以比較容易出現塞車情況，但整體還算通暢。

另外，由於許多民眾掃墓後會到墓區周邊景點遊憩，因此昨日下午在木柵動物園、兒童新樂園等地便湧現人潮；交大呼籲，民眾應多利用大眾運輸系統前往，以免耽誤行車時間。

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