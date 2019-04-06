〈台北都會〉業者︰恐短期使用 規避課重稅

2019-04-06

〔記者蔡思培／台北報導〕北市府研議課徵「空屋稅」，降低空屋率。記者昨實際走訪東區，很多店面都掛著出租招牌與布條，連續假日人潮也不如以往，還有連續一整排店面都貼上出租告示，店面承租者多認為，空屋稅或可讓房東降租，但商圈業者也坦承，空置一年才課重稅，第十一個月就會租給暢貨中心短期使用，規避課稅。

期盼房東有機會降租

有美妝業者表示，附近很多店面已空了好幾年，東區人潮也比以往少很多，雖然租金沒有年年漲，但仍然太高，以後如徵收空屋稅，或許能讓房東降租。

還有業者表示，她原本在隔壁一間店面工作，由於租金太高，老闆在年後就不租了，才跑到現在的店面工作。她也提到，東區房東寧願店面空著也不願意降價，未來若徵收空屋稅，或許有機會降租。

不過，西門町徒步區發展促進會理事長劉家鑫表示，如果店面空滿一年才收空屋稅，有的房東可能會在第十一個月左右，將店面租給暢貨中心短期使用。此外，有些店東都有許多店面，如果因空屋稅將其中一間租金降價，旗下別間店面租金可能也會受影響，所以要讓店東因空屋稅降租的可能性不會很大。

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