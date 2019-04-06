〈台北都會〉房仲︰不會因課稅 就繁榮商圈

2019-04-06

〔記者林家宇／台北報導〕台北市政府擬全面課徵空屋稅，對此房仲業者指出，即便課徵空屋稅，房東可能會以擺設販賣機等低度營業方式規避，加上民間狀況複雜，若以水電使用量作為標準恐引發民怨。且商圈發展終究要回歸本質，商圈不繁榮，租金再低也沒人會來。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，空屋稅或空店稅的租稅懲罰，對於持有人來說雖然有壓力，但是不一定會加速其釋出意願，民間可能會研究出方式對抗，反而達不到預期效果。

此外，商圈蕭條原因十分複雜，除店租外，商圈移轉、大環境不佳，都可能是空置的原因，若是不問原因就課稅，並不一定符合公平正義，也可能產生反效果。她強調，商圈的重點在整體規劃，若本來就是一個沒落商圈，不會因課稅就繁榮起來，商圈發展終究要回歸其本質，商圈不繁榮，租金再低也沒人會來。

水電使用量作為標準 恐引發民怨

徐佳馨表示，民間狀況複雜，以水電為認定標準，看似公平，必然仍有民眾因為長年沒有居住，而有實質出租，但數字不滿足標準的狀況，等於鼓勵民眾浪費水電，恐引發民怨。

以目前市況，空屋課稅求活用，可能會落得兩頭空，一方面是中古老屋房屋稅本來就低，二方面是台灣長年上有政策下有對策，加上稽核困難，實際效益可能不如想像。

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