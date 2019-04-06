〈台北都會〉台北市府研議全面課徵空屋稅 稅率將高於3.6％

2019-04-06

市府下週拜會財政部商討 母法授權地方

〔記者蔡亞樺、蔡思培／台北報導〕台北市政府研擬全面課徵「空屋稅」，將修正「台北市房屋稅自治條例」，鎖定全市三萬六千戶空屋課徵重稅，不論未實際居住的自用住宅或未出租的店面、房屋，且不管持有戶數多寡，只要房屋空置逾一年，就課徵高於擁有多屋的房屋稅最高稅率三．六％，甚至不排除課以營業用房屋稅最高的稅率五％，北市府下週將拜會財政部，商討透過中央「房屋稅條例」母法授權地方，修訂自治條例。

空屋認定 將觀看房屋水、電使用情形

主責該事的北市府副秘書長陳志銘表示，空屋的認定，會依照營建署的做法，觀看房屋水、電使用情形，水的用度每月未超過五度，電費每期使用未超過六十度，就會被認定為「空屋」。去年北市查到一萬多戶空屋，雖有屋主提出申訴，實際派員查探後，看是否有家具，最後近一萬戶承認是空屋，而無法適用自用住宅稅率。

陳志銘說，房屋歸類分為三階段，早期對於房屋的價值是以「創造收益」的角度看待，將房屋分為住宅及營業用二種稅率；在第二階段，一○三年修正從「累積財富」的角度檢討多屋族群，再將房屋分為自住與非自住。

市府︰房屋沒妥適運用 應課以重稅

近期東區空置店面增多引發討論，陳志銘認為，現在邁入第三階段，房屋應從「資源運用」思考，若房屋閒置沒妥適運用，也是一種社會資源的浪費，應課以「重稅」。

陳志銘指出，據現行的北市房屋稅徵收自治條例的規定來看，目前三房以內的自住用房屋稅為一．二％，北市透過調降稅基，讓單一自住實質房屋稅降至一．○％。非自住的多屋稅率則是二．四％至三．六％，營業用的房屋稅率為三％至五％，但是屬「非住非營」未使用的空屋，房屋稅率僅二％。

影響未居住自用宅或未出租店面、房屋

所以未來「空屋稅」通過，未實際居住的自用住宅、未出租的店面、房屋，房屋空置逾一年，都會被課徵高於三．六％至五％的房屋稅率。

東區近年人潮衰退、租金上漲，許多知名店家陸續退出或倒閉，有「東區羅姐」之稱的藝人羅霈穎二月在臉書喊話，要台北市長柯文哲提出辦法，讓東區起死回生，當時柯就拋出「空屋稅」議題回應，要求研議課徵空置房屋稅及提高稅率的可行性。

北市府商業處長高振源表示，有人建議透過課徵「空店稅」的方式，避免店面閒置不用，但經過稅捐、財政討論，認為資源應該要有效利用，所謂的資源，不只是店面，各種房屋也算，因此決定朝向「空屋稅」的方向思考，整體討論。

全台超過60萬戶空屋 北市有3.6萬戶

陳志銘說，目前全台超過六十萬戶空屋，新北市空屋最多，台北市也有三萬六千戶，但各地方政府拚命蓋公宅，實在矛盾。由於中央「房屋稅條例」，沒有所謂空屋稅的概念，因此北市自治條例若要修法，母法也要連帶修改，下週找時間拜會財政部商討。

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