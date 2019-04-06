〈台北都會〉新北環保葬 比率提升到5.5%

2019-04-06

〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕清明連假，許多民眾掃墓祭祖，新北市民政局統計，選擇「環保葬」的比率已逐年攀升，從二○一四年三．二八％提升到二○一八年的五．五％，顯示時代變遷，民眾的喪葬觀念已有改變，環保葬逐漸被接受。

民政局統計，過去五年「環保葬」比率，分別從二○一四年三．二八％、三．五六％、四．八三％、五．三四％成長到去年的五．五％。

民政局說，植存樹葬是在政府劃定的特定綠化地點、花園或森林，將火化後骨灰經研磨處理後埋入土中，不立碑、不造墳、不記亡者姓名，讓土地永續循環使用，「三芝櫻花生命園區」是國內首座由政府設立的骨灰植存專區。

民政局發言人賴冠群表示，市府打造「綠色殯葬一條龍」服務，選擇聯合奠祭並搭配環保葬，從大體接運、冷藏、洗身、著裝、化妝、大殮、靈車、禮堂到火化等二十一項流程全數免費，已安置在塔內或撿骨後火化的先人骨灰，也可參加環保葬。

另外，內政部統計，台灣的遺體火化率已達九十六．三％，選擇環保葬的愈來愈多，以往曾被拿來投資牟利的納骨塔位，目前已供大於求，新北市民政局估算，新北目前的私立納骨塔位多達一六六萬個，以全市平均每年死亡人數約二．三萬人計算，至少可使用六十年。

清明掃墓 今明有免費按摩

〔記者周湘芸／新北報導〕清明連假，各墓區湧入掃墓人潮，新北市長侯友宜昨天到五股區孝恩納骨塔、新莊第一公墓和新莊生命紀念館視察紙錢集中焚燒等情形；民政局長柯慶忠表示，今、明兩天分別在八里慈恩納骨塔、中和納骨堂以及新莊生命紀念館，從上午八點到下午一點提供免費按摩服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/